СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

"Старый Новый год в Горках" Замечательный детский праздник "Старый Новый год в Горках" устроили для детворы.

В Электростали подвели итоги конкурса В День Российской печати глава Электростали Владимир Пекарев поздравил городских журналистов с профессиональным праздником.