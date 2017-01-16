Понедельник, 16 января 2017
# #

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

#
Чернышова Наталья Александровна

Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...

Подробнее

анонсы

февраля
Церемония награждения победителей и лауреатов 5-го конкурса медиа-сайтов Подмосковья «Точка RU»
февраля
Благотворительный Бал российских журналистов в Москве
февраля
Благотворительный бал журналистов Подмосковья в Электростали
архив событий

новости

День российской печати журналистов в Серпуховском регионе
16 января 2017

 По давней традиции в Серпухове День российской печати 13 января отмечают не только печатные издания. Этот праздник считают родным журналисты всех средств массовой информации. 

12 января 2017
С Днём российской печати!

 В день нашего профессионального праздника примите мои искрение поздравления.
12 января 2017
С днем рождения, наш председатель!

 Поздравление председатлю Союза журналистов Подмосковья Н.А. Чернышовой с Днём рождения.
29 декабря 2016
Подмосковные журналисты побывали в гостях у своих коллег в Лондоне

 Делегация членов Союза журналистов Подмосковья в канун Новогодних праздников побывала с дружеским визитом в Лондоне у своих коллег, работающих в рускоязычных изданиях. 

ЖУРБЛОГ

Смирнова Мария
Сергеевна
руководитель пресс– центра союза
Сокольский Алексей
Валерьевич
корреспондент
Хансверов Рустам
Хусаинович
директор-главный редактор
#

Ваше мнение

Нужен ли подмосковному союзу свой Дом журналистов

Фото

#
#
#
#
архив фотографий

Видео

Медиа-неделя в Чехове, Чехов Сегодня, 2016
6-я Журналиада Подмосковья, ВЭКТ, 2016
6-я Журналиада Подмосковья, ТВН Ногинск, 2016
Автопрбег-2016, телеканал "Радонежье"
архив видео

Аудио

Р.Хансверов на "Радио Люберецкого региона", 12 января 2016
В. Маляренко и Н.Чернышова о проводном радио, Люберецкое радио, 3 сентября 2013
архив аудио