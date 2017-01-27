СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Заявление на дальневосточный гектар можно подать в любом МФЦ Московской области с 1 февраля 19 января подписано соглашение об организации приема заявлений о предоставлении гражданам Российской Федерации земельных участков на Дальнем Востоке.

"Старый Новый год в Горках" Замечательный детский праздник "Старый Новый год в Горках" устроили для детворы.