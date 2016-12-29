СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...
Делегация членов Союза журналистов Подмосковья в канун Новогодних праздников побывала с дружеским визитом в Лондоне у своих коллег, работающих в рускоязычных изданиях.
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28 декабря 2016
Вот и стали мы на год взрослей. 2016-й промчался как снежная метель и оставил в памяти череду событий, которые запомнятся надолго удачным воплощением наших творческих планов.
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27 декабря 2016
Стали известны имена победителей в конкурсе "Профи-Премиум", проведённом газетой «Сергиевские ведомости».
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27 декабря 2016
25 декабря в акватории Чёрного моря, неподалёку от г. Сочи потерпел катастрофу самолёт Министерства обороны РФ.