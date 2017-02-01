Суббота, 04 февраля 2017
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СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

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Чернышова Наталья Александровна

Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...

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анонсы

февраля
Церемония награждения победителей и лауреатов 5-го конкурса медиа-сайтов Подмосковья «Точка RU»
февраля
Благотворительный Бал российских журналистов в Москве
февраля
Благотворительный бал журналистов Подмосковья в Электростали
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новости

«Квест вместо лекции»: новый формат занятий на журфаке МГУ
1 февраля 2017

 Факультет журналистики Московского государственного университета запускает новый формат образования -- «Квест вместо лекции». 

31 января 2017
Победители первого конкурса «Верное слово» получили награды в Новом Иерусалиме

 26 января в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоялся Круглый стол «Слово журналиста о вере».
30 января 2017
Как электростальские журналисты боролись со снегом

 Коллектив электростальской газеты "Новости недели" вышел в субботу на общегородской субботник по очистке города от снега. 
30 января 2017
На празднике "Русский холодец 2017 " было съедено полторы тонны холодца

     28 января 2017 года в музейно-выставочном комплексе «Княжий Двор» был проведен в четвертый раз праздник «Русский холодец». 

ЖУРБЛОГ

Смирнова Мария
Сергеевна
руководитель пресс– центра союза
Сокольский Алексей
Валерьевич
корреспондент
Хансверов Рустам
Хусаинович
директор-главный редактор
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Нужен ли подмосковному союзу свой Дом журналистов

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Видео

День российской печати, ОТВ Серпухов, 2017
Медиа-неделя в Чехове, Чехов Сегодня, 2016
6-я Журналиада Подмосковья, ВЭКТ, 2016
6-я Журналиада Подмосковья, ТВН Ногинск, 2016
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Аудио

Р.Хансверов на "Радио Люберецкого региона", 12 января 2016
В. Маляренко и Н.Чернышова о проводном радио, Люберецкое радио, 3 сентября 2013
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