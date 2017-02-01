СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Победители первого конкурса «Верное слово» получили награды в Новом Иерусалиме 26 января в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоялся Круглый стол «Слово журналиста о вере».

Как электростальские журналисты боролись со снегом Коллектив электростальской газеты "Новости недели" вышел в субботу на общегородской субботник по очистке города от снега.