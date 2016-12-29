Воскресенье, 01 января 2017
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СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

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Чернышова Наталья Александровна

Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...

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анонсы

февраля
Церемония награждения победителей и лауреатов 5-го конкурса медиа-сайтов Подмосковья «Точка RU»
февраля
Благотворительный бал журналистов Подмосковья в Электростали
декабря
Мультимедийная лекция на тему: "1916 – последний год императорской России"
архив событий

новости

Подмосковные журналисты побывали в гостях у своих коллег в Лондоне
29 декабря 2016

 Делегация членов Союза журналистов Подмосковья в канун Новогодних праздников побывала с дружеским визитом в Лондоне у своих коллег, работающих в рускоязычных изданиях. 

28 декабря 2016
С новым 2017 годом!!! Дорогие друзья, коллеги!

 Вот и стали мы на год взрослей. 2016-й промчался как снежная метель и оставил в памяти череду событий, которые запомнятся надолго удачным воплощением наших творческих планов.
27 декабря 2016
Сергиевопосадская городская газета «Сергиевские ведомости» отметила 10-летний юбилей

 Стали известны имена победителей в конкурсе "Профи-Премиум", проведённом газетой «Сергиевские ведомости». 
27 декабря 2016
Соболезнования Союза журналистов России

 25 декабря в акватории Чёрного моря, неподалёку от г. Сочи потерпел катастрофу самолёт Министерства обороны РФ.  

ЖУРБЛОГ

Смирнова Мария
Сергеевна
руководитель пресс– центра союза
Сокольский Алексей
Валерьевич
корреспондент
Хансверов Рустам
Хусаинович
директор-главный редактор
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Ваше мнение

Нужен ли подмосковному союзу свой Дом журналистов

Фото

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Видео

Медиа-неделя в Чехове, Чехов Сегодня, 2016
6-я Журналиада Подмосковья, ВЭКТ, 2016
6-я Журналиада Подмосковья, ТВН Ногинск, 2016
Автопрбег-2016, телеканал "Радонежье"
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Аудио

Р.Хансверов на "Радио Люберецкого региона", 12 января 2016
В. Маляренко и Н.Чернышова о проводном радио, Люберецкое радио, 3 сентября 2013
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