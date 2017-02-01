СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Чернышова Наталья Александровна
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...
Факультет журналистики Московского государственного университета запускает новый формат образования -- «Квест вместо лекции».
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31 января 2017
26 января в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоялся Круглый стол «Слово журналиста о вере».
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30 января 2017
Коллектив электростальской газеты "Новости недели" вышел в субботу на общегородской субботник по очистке города от снега.
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30 января 2017
28 января 2017 года в музейно-выставочном комплексе «Княжий Двор» был проведен в четвертый раз праздник «Русский холодец».