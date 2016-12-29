СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

С новым 2017 годом!!! Дорогие друзья, коллеги! Вот и стали мы на год взрослей. 2016-й промчался как снежная метель и оставил в памяти череду событий, которые запомнятся надолго удачным воплощением наших творческих планов.

Сергиевопосадская городская газета «Сергиевские ведомости» отметила 10-летний юбилей Стали известны имена победителей в конкурсе "Профи-Премиум", проведённом газетой «Сергиевские ведомости».