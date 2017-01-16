СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Чернышова Наталья Александровна
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...
По давней традиции в Серпухове День российской печати 13 января отмечают не только печатные издания.
|
12 января 2017
В день нашего профессионального праздника примите мои искрение поздравления.
|
12 января 2017
Поздравление председатлю Союза журналистов Подмосковья Н.А. Чернышовой с Днём рождения.
|
29 декабря 2016
Делегация членов Союза журналистов Подмосковья в канун Новогодних праздников побывала с дружеским визитом в Лондоне у своих коллег, работающих в рускоязычных изданиях.