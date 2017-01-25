СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Чернышова Наталья Александровна
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...
19 января подписано соглашение об организации приема заявлений о предоставлении гражданам Российской Федерации земельных участков на Дальнем Востоке.
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23 января 2017
Замечательный детский праздник "Старый Новый год в Горках" устроили для детворы.
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23 января 2017
В День Российской печати глава Электростали Владимир Пекарев поздравил городских журналистов с профессиональным праздником.
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16 января 2017
По давней традиции в Серпухове День российской печати 13 января отмечают не только печатные издания.