Четверг, 26 января 2017
# #

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

#
Чернышова Наталья Александровна

Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать Вас на сайте Союза журналистов Подмосковья! Надеемся, что интересная, оперативная, актуальная информация о процессах, происходящих на...

Подробнее

анонсы

февраля
Церемония награждения победителей и лауреатов 5-го конкурса медиа-сайтов Подмосковья «Точка RU»
февраля
Благотворительный Бал российских журналистов в Москве
февраля
Благотворительный бал журналистов Подмосковья в Электростали
архив событий

новости

Заявление на дальневосточный гектар можно подать в любом МФЦ Московской области с 1 февраля
25 января 2017

 19 января подписано соглашение об организации приема заявлений о предоставлении гражданам Российской Федерации земельных участков на Дальнем Востоке.

23 января 2017
"Старый Новый год в Горках"

Замечательный детский праздник "Старый Новый год в Горках" устроили для детворы.
23 января 2017
В Электростали подвели итоги конкурса

 В День Российской печати глава Электростали Владимир Пекарев поздравил городских журналистов с профессиональным праздником.
16 января 2017
День российской печати в Серпухове

По давней традиции в Серпухове День российской печати 13 января отмечают не только печатные издания.  

ЖУРБЛОГ

Смирнова Мария
Сергеевна
руководитель пресс– центра союза
Сокольский Алексей
Валерьевич
корреспондент
Хансверов Рустам
Хусаинович
директор-главный редактор
#

Ваше мнение

Нужен ли подмосковному союзу свой Дом журналистов

Фото

#
#
#
#
архив фотографий

Видео

День российской печати, ОТВ Серпухов, 2017
Медиа-неделя в Чехове, Чехов Сегодня, 2016
6-я Журналиада Подмосковья, ВЭКТ, 2016
6-я Журналиада Подмосковья, ТВН Ногинск, 2016
архив видео

Аудио

Р.Хансверов на "Радио Люберецкого региона", 12 января 2016
В. Маляренко и Н.Чернышова о проводном радио, Люберецкое радио, 3 сентября 2013
архив аудио